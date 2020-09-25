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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ10:04
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ru10:10
Rambler News Service

Курс доллара впервые с апреля превысил 78 рублей

Rambler News Service10:00
Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известия09:52
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБК10:46

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
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Зампомощника Помпео обсудил ситуацию в Белоруссии с Тихановской

Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».
REGNUM14:53
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Конор Макгрегор заявил, что следующий бой проведет против Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что следующий свой бой проведет против чемпиона мира по боксу в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо.
РИА Новости15:26

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Роспотребнадзор в Саратове сообщил о резком росте числа пневмоний

Всплеск заболеваемости пневмонией в Саратовской области произошел за последнюю неделю, заявила глава областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова 25 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией коронавируса.
ИА Красная Весна15:57
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Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
РИА Новости14:55

В Сирии из гранатомета был обстрелян российско-турецкий патруль

По данным неофициальных источников, 25 сентября по российско-турецкому военному патрулю, находившемуся предположительно в северной части провинции Идлиб в Сирии, был проведен обстрел из гранатометов боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам».
Shraibikus News12:46
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