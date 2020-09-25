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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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Известия

Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля

Известия09:52
РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБК10:46
Rambler News Service

Курс доллара впервые с апреля превысил 78 рублей

Rambler News Service10:00
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ10:04
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54
Интерфакс

Доллар впервые с 22 апреля поднялся выше 77 рублей

Интерфакс23 сентября в 10:33
РИА Новости

Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей

РИА Новости23 сентября в 10:23

Боррель призвал Зеленского не воспринимать Евросоюз как банкомат

Евросоюз не является для Украины благотворительной организацией или банкоматом, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Ведомости13:31
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Ученые обнаружили мерцающую тень сверхмассивной черной дыры

Ученые из института имени Планка изучили архивные данные астрономических наблюдений за сверхмассивной черной дырой М87*, которая находится в центре эллиптической галактики М87 в созвездии Девы, и выяснили, что ее тень меняется со временем и мерцает, пишет Astrophysical Journal.
Аргументы и Факты23 сентября в 11:34
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Власти начали создание единого госзаказчика для строек на ₽300 млрд

В августе 2020 года о планах по созданию единого госзаказчика в сфере строительства заявлял Хуснуллин: создание единого заказчика, по мнению вице-премьера, позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев.
РБК14:17
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Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости14:24

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Решетова «извинилась» перед Тимати после расставания

Напомним, что Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) расстались, но продолжают общаться и проводить время вместе: у пары растет маленький сын Ратмир, а сама девушка неоднократно напоминала, что рэпер всегда был для нее не только возлюбленным, но и хорошим другом.
VSE42.RU00:18

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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