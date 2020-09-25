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Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля

Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля.В источнике
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РБК

Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля

РБК10:46
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся выше 78 рублей

Интерфакс09:59
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ10:04
Rambler News Service

Курс доллара впервые с апреля превысил 78 рублей

Rambler News Service10:00
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

Газета.Ru10:10
Москва 24

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Москва 2409:52
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАСС23 сентября в 10:54

Вахтовиков и работников МФЦ ждет обязательная вакцинация от гриппа

Обязательной вакцинацией от гриппа в этом году, помимо традиционного контингента, хотят охватить работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров, лиц, работающих вахтовым способом, государственных гражданских и муниципальных служащих.
Medvestnik.ru11:25

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.
REGNUM10:11
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Беглов пообещал установить памятник умершим от COVID медикам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 24 сентября, в эфире телеканала «78» заявил, что власти города найдут место и средства для установки памятника медицинским работникам, умершим от коронавирусной инфекции.
Известия19:21
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