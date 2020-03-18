Коронавирус
Российская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа. По состоянию на 18:06 мск доллар торгуется по 79,85 рубля (+4,4 к уровню закрытия вторника).
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Общество
Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Авто
В России дорожают автомобили с пробегом
В России дорожают подержанные авто с пробегом.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI — на 12,3%.
Авто
Самый мощный BMW 7 Series станет электрическим
Самый мощный седан BMW 7 Series получит электрическую установку.
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Наука
Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта
Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Здоровье
Эпидемиолог раскрыл худший сценарий развития пандемии коронавируса
Японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал о худшем сценарии развития эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
В РФ запатентовали новый Nissan Juke
В открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии появились патентные изображения нового поколения компактного кроссовера японской марки - Nissan Juke.
Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о новом формате плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в борьбе за трофей.
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева показала поклонникам изменившуюся фигуру
Поклонники в комментариях к посту заявили, что супруга Николаева на кадрах беременна, после чего принялись поздравлять пару с грядущим пополнением.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Здоровье
Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом депутата Рады
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть депутат Верховной Рады.
Политика
Украина введет спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Украина вводит спецпошлину на электроэнергию и уголь из России. С 1 апреля 2020 года она составит 65%.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу официально перенесен на 2021 год
Сегодня, 18 марта, президент УЕФА Александер Чеферин в официальном письме губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову сообщил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции чемпионат Европы по футболу переносится на следующий год.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Почти 350 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Рим, 16 марта 2020, 20:35 — REGNUM Число жертв нового коронавируса в Италии за сутки возросло на 349 человек.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Технологии
К тестированию сетей 5G приступят в России
Госкомиссия по радиочастотам выдаст компании «Новые цифровые решения» частоты в миллиметровом диапазоне для тестирования 5G.
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
В Минобороны РФ назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в Москве.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Шоу-бизнес