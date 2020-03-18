Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Общество В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Общество В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.

Финансы ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Энергетика США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.