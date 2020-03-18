Коронавирус

ВедомостиВедомостиБиржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
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Курс доллара поднялся выше 80 рублей

РИА Новостивчера в 11:39

Курс доллара подскочил до 80 рублей

Телеканал 360°вчера в 11:14

Курс доллара поднялся до 79 рублей

Экспресс газетавчера в 03:22

Курс доллара на бирже превысил 80 рублей

ТАССвчера в 11:10

Падение российской нацвалюты усилилось, курс евро пробил вверх 87 рублей

Росбалтвчера в 09:18

Курс евро превысил ₽88 впервые с февраля 2016 года

РБКвчера в 12:38

Курс доллара подскочил выше 74 рублей

Pravda.Ru16 марта в 03:44
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Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 03:59
Технологии

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
UfaTime.ru вчера в 16:26
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
Lenta.ru 03:30
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Общество

В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины

Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
REGNUM вчера в 21:39
Армия и оружие

Террористы взорвали мост на шоссе в сирийском Идлибе

Piter.tv вчера в 00:53
Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Здоровье

В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом

В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Газета.Ru вчера в 23:54
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.
RuNews24.ru 04:00
Происшествия

В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Российская газета 02:05
Финансы

ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 02:34
Игры

Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»

Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Kinonews.ru вчера в 13:43
Экономика

В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
RT на русском вчера в 09:22
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости вчера в 09:29
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск вчера в 03:39
Спорт

Отгрузки и цифровые продажи Octopath Traveler превысили 2 млн копий

Игромания.ру 03:22
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Политика

Мишустин заявил, что нет повода для паники из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что повода для паники нет, страна справится с коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 03:59
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Общество

S7 и «Победа» получили разрешение на вывоз россиян из Черногории

S7 получила разрешение на рейс из Черногории для вывоза находящихся там россиян, сказала РИА Новости представитель авиакомпании.
РИА Новости 02:07
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Lenta.ru вчера в 12:40
Культура

Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса

Съемки нового проекта HBO, в котором должны были воссоединиться звезды сериала «Друзья», отложены из-за коронавируса.
ФАН вчера в 22:48
Энергетика

США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти

Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.
УтроNews вчера в 09:34
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 03:07
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой вчера в 06:02
Общество

Нью-Йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Нью-Йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Ведомости вчера в 18:42
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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