Коронавирус
ВедомостиБиржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
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Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Технологии
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины
Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Армия и оружие
Террористы взорвали мост на шоссе в сирийском Идлибе
Общество
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Здоровье
В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом
В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Финансы
ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке
Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
Игры
Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»
Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Экономика
В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Спорт
Отгрузки и цифровые продажи Octopath Traveler превысили 2 млн копий
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Политика
Мишустин заявил, что нет повода для паники из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что повода для паники нет, страна справится с коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
S7 и «Победа» получили разрешение на вывоз россиян из Черногории
S7 получила разрешение на рейс из Черногории для вывоза находящихся там россиян, сказала РИА Новости представитель авиакомпании.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Культура
Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса
Съемки нового проекта HBO, в котором должны были воссоединиться звезды сериала «Друзья», отложены из-за коронавируса.
Энергетика
США просят Саудовскую Аравию отказаться от наращивания нефти
Группа из 13 американских сенаторов обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Общество
Нью-Йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-Йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.