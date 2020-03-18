Коронавирус
ИзвестияКурс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа. Так, доллар вырос на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов, теперь $1 составляет 80,01 рубля, отмечает ТАСС.
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Общество
За сутки коронавирус зафиксировали в 15 регионах РФ
За прошедшие сутки случаи инфицирования коронавирусом COVID-2019 были зарегистрированы в 15 российских регионах.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Политика
Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому
Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.
Космос
Центр Хруничева отложил испытания в Южной Корее из-за коронавируса
Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) из-за коронавируса отложил испытания в Южной Корее в рамках подготовки запуска спутника Kompsat-6.
Политика
Черногория разрешила вывезти россиян на родину
Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.
Политика
Белорусы и украинцы в России считаются носителями русского языка
Президент России подписал закон, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, признаются его носителями без прохождения собеседования.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Общество
Еще у четырех человек в Кирове заподозрили коронавирус
16 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у жительницы Кирова, которая вернулась из поездки в Германию.
Общество
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Общество
Для школьников Кировской области организуют дистанционное обучение
Напомним, что накануне в ходе заседания оперативного штаба глава Кировской области Игорь Васильев указал руководителям образовательных учреждений на необходимость проведения разъяснительной работы с родителями, школьниками и студентами.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Здоровье
ВОЗ рекомендует не принимать ибупрофен при симптомах COVID-19
Предупреждение последовало после недавнего исследования, результаты которого показали, что фермент, стимулируемый противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, может усугублять состояние больных COVID-19.
Общество
Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты
Минпромторг договорился с ритейлом о поддержании стабильных цен на продовольственные товары, подорожание возможно только по импорту.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Армия и оружие
Российские корабли назвали помехой для провокации в Черном море
Футбол
Британские СМИ назвали трёх претендентов на Чалова в АПЛ
Как утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror, претендентами на Чалова являются «Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
Финансы
Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Общество
Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса
Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.