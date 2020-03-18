Коронавирус

ИзвестияИзвестияКурс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа. Так, доллар вырос на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов, теперь $1 составляет 80,01 рубля, отмечает ТАСС.
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Евро пробил отметку 86 рублей на падающей нефти

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Евро подорожал до 86 рублей впервые с февраля 2016 года

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Евро выше 85: рубль показал рекордное за 4 года падение

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Курс евро превысил 87 рублей впервые с февраля 2016 года

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Евро превысил 86 рублей впервые с февраля 2016 года

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Падение российской нацвалюты усилилось, курс евро пробил вверх 87 рублей

Росбалт09:18

Курс доллара взлетел выше 79 рублей

Телеканал 360°03:22
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Общество

За сутки коронавирус зафиксировали в 15 регионах РФ

За прошедшие сутки случаи инфицирования коронавирусом COVID-2019 были зарегистрированы в 15 российских регионах.
Национальная служба новостей вчера в 14:17
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
REGNUM 12:04
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Актриса Ольга Куриленко не смогла попасть в больницу с коронавирусом

Известия 00:16
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.
РИА Новости 12:02
Космос

Центр Хруничева отложил испытания в Южной Корее из-за коронавируса

Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) из-за коронавируса отложил испытания в Южной Корее в рамках подготовки запуска спутника Kompsat-6.
РИА Новости 10:40
Политика

Черногория разрешила вывезти россиян на родину

Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.
Интерфакс 11:00
Политика

Белорусы и украинцы в России считаются носителями русского языка

Президент России подписал закон, согласно которому граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, признаются его носителями без прохождения собеседования.
Вести.Ru 11:48
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru 11:40
Общество

Еще у четырех человек в Кирове заподозрили коронавирус

16 марта коронавирусная инфекция была подтверждена у жительницы Кирова, которая вернулась из поездки в Германию.
Интерфакс - Россия 10:58
Общество

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн 02:12
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Известия 05:24
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Общество

Для школьников Кировской области организуют дистанционное обучение

Напомним, что накануне в ходе заседания оперативного штаба глава Кировской области Игорь Васильев указал руководителям образовательных учреждений на необходимость проведения разъяснительной работы с родителями, школьниками и студентами.
Правительство Кировской области 05:30
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.
Собеседник 11:46
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Здоровье

ВОЗ рекомендует не принимать ибупрофен при симптомах COVID-19

Предупреждение последовало после недавнего исследования, результаты которого показали, что фермент, стимулируемый противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, может усугублять состояние больных COVID-19.
Машины и Механизмы 08:11
Общество

Минпромторг договорился с ритейлерами о стабильных ценах на продукты

Минпромторг договорился с ритейлом о поддержании стабильных цен на продовольственные товары, подорожание возможно только по импорту.
Известия 09:29
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета 10:16
Армия и оружие

Российские корабли назвали помехой для провокации в Черном море

Телеканал 360° 16 марта в 08:53
Футбол

Британские СМИ назвали трёх претендентов на Чалова в АПЛ

Как утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror, претендентами на Чалова являются «Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
RT на русском 11:50
Финансы

Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, который входит в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
РБК 08:42
Политика

Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией

Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
REGNUM 04:15
Гаджеты

Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Astera вчера в 10:50
Общество

Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса

Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
Известия вчера в 08:01
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

В прошлом году пенсии проиндексировались на 2%, а в 2018 году — на 2,9%. В ведомстве рассказали, что получатели этих выплат являются самой малочисленной группой пенсионеров в стране.
Inkazan 04:17
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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