Коронавирус

ВедомостиВедомостиБиржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
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Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже

РБК14:13

Курс доллара превысил 80 рублей

Экспресс газета12:35

Курс евро на Московской бирже превысил 88 рублей

Вечерняя Москва12:44

Курс евро в России вырос до 87 рублей

RuNews24.ru09:44

Курс евро вырос до 88 рублей

Телеканал 360°12:56

Евро пробил отметку 86 рублей на падающей нефти

DP.RU08:08

Падение российской нацвалюты усилилось, курс евро пробил вверх 87 рублей

Росбалт09:18
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Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 12:56
Экономика

ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд

Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:44
Кино

Стартовали съемки сериала «Иван» с Ходченковой и Цыгановым

Piter.tv 12:19
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Политика

Путин подписал закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена

Подписанный закон даёт возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных законом "О гражданстве РФ".
РИА Новости 10:59
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
REGNUM 12:04
Армия и оружие

Хроники «перемирия»: каратели бьют по посёлкам ДНР из тяжёлого, обострение по всей линии фронта

На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Широкая Балка, Глубокая Балка, Васильевка, Гольмовский, Железная Балка, Зайцево и поселок шахты им. «Гагарина».
Rusvesna.su 10:55
Происшествия

В Забайкалье пресечена незаконная перевозка крупной партии лошадей

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю в ночь на 18.03.2020 в рамках межведомственного взаимодействия, совместно с сотрудниками УМВД по Забайкальскому краю в Петровск-Забайкальском районе был остановлен автомобиль, осуществляющий перевозку крупной партии лошадей.
Глас Народа 03:43
Общество

Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
РИА Новости 13:44
Общество

Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.
РИА Новости 02:40
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:26
Гаджеты

Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Газета.Ru 17:33
Общество

Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Ведомости 18:42
Шоу-бизнес

Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева

Live24 вчера в 07:05
Общество

Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
RT на русском 18:05
Общество

В Петербурге запретили мероприятия с участием более 50 человек

В Петербурге из-за опасности коронавируса запрещены публичные мероприятия численностью более 50 человек.
Поребрик.Медиа 10:23
Общество

Путин призвал не покупать продукты впрок

Коммерсантъ вчера в 09:15
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Общество

Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16

Число подтвержденных случаев коронавируса на Украине возросло до 16. Об этом сообщает украинское министерство здравоохранения.
Политика Сегодня 19:27
Кино

Премьеру «Черной вдовы» отложили из-за коронавируса

Кроме «Черной вдовы» в мае 2020 года на большие экраны должен был выйти боевик «Форсаж 9». Компания Universal отложила его премьеру на год, в США фильм покажут лишь 1 апреля 2021 года, уточняет REGNUM.
Известия 03:59
Транспорт

РЖД отменили большинство поездов между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирские перевозки между Россией и Белоруссией за исключением основные поездов из Москвы и Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 16:49
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
РБК 17:00
Футбол

Месси решил остаться в «Барселоне» только в случае покупки Неймара

ProstoProSport 00:30
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Политика

Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского

Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 18:28
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 07:48
Экономика

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
РБК вчера в 11:53
Кино

Фильм c прeдсказанием о коронавирусе стaл самым популярным в мирe

Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.
Ugpressa.ru 15:36
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