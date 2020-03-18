Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.

Экономика ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Путин подписал закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена Подписанный закон даёт возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных законом "О гражданстве РФ".

Политика Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.

Происшествия В Забайкалье пресечена незаконная перевозка крупной партии лошадей Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю в ночь на 18.03.2020 в рамках межведомственного взаимодействия, совместно с сотрудниками УМВД по Забайкальскому краю в Петровск-Забайкальском районе был остановлен автомобиль, осуществляющий перевозку крупной партии лошадей.

Общество Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кино Премьеру «Черной вдовы» отложили из-за коронавируса Кроме «Черной вдовы» в мае 2020 года на большие экраны должен был выйти боевик «Форсаж 9». Компания Universal отложила его премьеру на год, в США фильм покажут лишь 1 апреля 2021 года, уточняет REGNUM.

Транспорт РЖД отменили большинство поездов между Россией и Белоруссией РЖД приостановили пассажирские перевозки между Россией и Белоруссией за исключением основные поездов из Москвы и Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.

Политика Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.