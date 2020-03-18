Коронавирус
ВедомостиБиржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
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Экономика
ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин подписал закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена
Подписанный закон даёт возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных законом "О гражданстве РФ".
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
Армия и оружие
Хроники «перемирия»: каратели бьют по посёлкам ДНР из тяжёлого, обострение по всей линии фронта
На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Широкая Балка, Глубокая Балка, Васильевка, Гольмовский, Железная Балка, Зайцево и поселок шахты им. «Гагарина».
Происшествия
В Забайкалье пресечена незаконная перевозка крупной партии лошадей
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю в ночь на 18.03.2020 в рамках межведомственного взаимодействия, совместно с сотрудниками УМВД по Забайкальскому краю в Петровск-Забайкальском районе был остановлен автомобиль, осуществляющий перевозку крупной партии лошадей.
Общество
Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Общество
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Общество
Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Шоу-бизнес
Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия с участием более 50 человек
В Петербурге из-за опасности коронавируса запрещены публичные мероприятия численностью более 50 человек.
Общество
Путин призвал не покупать продукты впрок
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Общество
Число зараженных новым коронавирусом на Украине возросло до 16
Число подтвержденных случаев коронавируса на Украине возросло до 16. Об этом сообщает украинское министерство здравоохранения.
Кино
Премьеру «Черной вдовы» отложили из-за коронавируса
Кроме «Черной вдовы» в мае 2020 года на большие экраны должен был выйти боевик «Форсаж 9». Компания Universal отложила его премьеру на год, в США фильм покажут лишь 1 апреля 2021 года, уточняет REGNUM.
Транспорт
РЖД отменили большинство поездов между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирские перевозки между Россией и Белоруссией за исключением основные поездов из Москвы и Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
Футбол
Месси решил остаться в «Барселоне» только в случае покупки Неймара
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Политика
Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского
Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Кино
Фильм c прeдсказанием о коронавирусе стaл самым популярным в мирe
Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.