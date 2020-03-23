Финансы
Банки.руБиржевой курс доллара превысил на открытии торгов 81 рубль, евро — 87
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 81,11 рубля (плюс 1,1 рубля). Курс евро на 10:10 мск равнялся 87,07 рубля (плюс 1,67 рубля).
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Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией
Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
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Стало известно, на каких условиях Россия поставит нефть Беларуси
Россия поставит в Беларусь нефть с премией в 5 долларов за тонну. Это те же условия, что "Роснефть" предлагала Минску и ранее.
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Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Общество
В России диспансеризацию приостановили из-за коронавируса
Приостановление имеет место «в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ».
Общество
В Китае предупредили о риске новой волны коронавируса
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Здоровье
В Чехии назвали лекарство от коронавируса
В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава минздрава Чехии Адам Войтех.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
На Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом
Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Украине за последние сутки, заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Технологии
Control и Mechwarrior 5 получат поддержку новой технологии Nvidia
Вашингтон, 22 марта 2020, 23:33 — REGNUM Игры Control и Mechwarrior 5 в ближайшее время могут получить поддержку нового метода рендеринга Nvidia DLSS 2.0.
Киберспорт
Лучшие новинки Steam за февраль 2020 года
Valve представила 20 лучших новинок и 5 лучших бесплатных игр Steam за февраль 2020 года.
Шоу-бизнес
Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой
Студия Marvel задумала разорвать контракт с актрисой Эванджелин Лилли, отказавшейся от соблюдения карантинного режима из-за пандемии коронавируса.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры.
Экономика
ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»
Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
Наука
Японцы создали метки для автоматической идентификации нейронов нематод
Ученые из Японии нашли способ облегчить разметку нейронов нематод Caenorhabditis elegans.
Политика
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Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса
Как сообщает РИА Новости, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить огонь во всех мировых конфликтах на фоне глобальной угрозы коронавируса.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Судья Стэйнхаус попросил обвинение подтвердить или опровергнуть эту информацию.