Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом в четверг, 12 марта, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 10:09 мск вырос на 96 копеек — до 73,91 рубля.
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