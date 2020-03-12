Финансы

ВедомостиВедомостиБиржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Рубль в очередной раз обвалился вслед за ценами на нефть. По состоянию на 10.30 мск стоимость майских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE подешевела на 4,92% до $34,11 за баррель. Цена на апрельские фьючерсы нефти марки WTI падала на 4,43% до 31,58$.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс рубля краткосрочно рос к доллару и евро

Газета.Ru13:45

Курс доллара поднялся выше 72 рублей

Реальное времявчера в 10:40

Курс евро в ходе торгов подскочил выше 84 рублей

Росбалт05:10

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомости03:38

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Известия03:23

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

РИА Новости03:05

Курс доллара взлетел выше 75 рублей

News.ru07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:17, Ашберн

Комментарии

Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Интерфакс 06:23
Происшествия

В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 14:10
Происшествия

В Индии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В индийском штате Карнатака скончался первый человек от коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения и социального обеспечения штата.
Газета.Ru 14:02
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 10:42
Энергетика

Нефтяники РФ заявили о готовности работать при низких ценах

Руководители ведущих нефтяных компаний России после совещания у главы министерства энергетики России Александра Новака заявили о готовности работать при низких ценах на нефть.
РЕН ТВ 12:21
Экономика

Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»

В компании Nord Stream 2 AG предусмотрены средства для реализации морского газопровода "Северный поток-2" и его последующей эксплуатации.
Радио Sputnik 04:40
Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

МК-Спорт 09:42
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 07:30
Экономика

Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
РБК 13:57
Общество

Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью

Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Газета.Ru 12:01
Общество

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

63-летний Хэнкс с женой прибыли в Австралию для съемок фильма об Элвисе Пресли, отмечает Reuters.
РБК 00:17
Общество

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 12:26
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Космос

Обнаружен абсолютно новый тип пульсаров

Суть событий 09 марта в 14:37
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9

ТАСС 10:12
Энергетика

Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25

Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
РБК 09:17
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

РБК 04:34
Кино

12-летняя дочь Милы Йовович получила свою первую главную роль

12-летняя дочь Милы Йовович получила свою первую главную роль.
Пятый канал вчера в 13:40
Общество

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти.
РБК 13:13
Авто

В России отзывают почти шесть тысяч Skoda Superb

Последний раз автомобили Skoda в России отзывали в октябре 2019 года.
За рулем Кубань вчера в 11:06
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Технологии

В США создали беспилотник с гранатомётным запуском

Разработчики Исследовательской лаборатории Армии США получили патент на беспилотный летательный аппарат, который запускается при помощи 40-милиметрового подствольного гранатомета.
Live24 12:06
Политика

Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции

Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 10:58
Хоккей

НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 13:53
Шоу-бизнес

Постройневшая Елена Степаненко вышла на сцену в джинсах и косухе

Примерила Елена Степаненко и дерзкий лук. В одном из номеров артистка предстала в рваных джинсах, кедах, черной кожаной куртке и кепке.
Газета Metro 09:09
Политика

Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом

Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен заразился новым типом коронавируса COVID-19 по приезде из США.
Газета.Ru 11:13
Футбол

Крыховяк о коронавирусе: «Это тест на нашу ответственность. Не собирайтесь у стадионов и болейте за нас около телевизоров»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса.
Sports.ru 13:57
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в спринте

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал малый Хрустальный глобус победителя Кубка мира в спринте.
РИА Новости 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное