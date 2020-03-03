Финансы
Банки.руБиржевой курс евро достиг 75 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей. Последний раз курс европейской валюты находился на этой отметке 1 марта 2019 года. По данным на 16:44 мск, курс евро торговался уже на уровне 74,88 рубля (плюс 1,06 рубля), следует из данных Московской биржи.
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