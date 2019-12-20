Финансы

Банки.руБанки.руБиржевой курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро на Московской бирже в ходе торгов пятницы, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
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