Финансы
Банки.руБиржевой курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро на Московской бирже в ходе торгов пятницы, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб
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