Финансы
Банки.руБиржевой курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро на Московской бирже в ходе торгов пятницы, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб
Финмаркет20 декабря в 06:30
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В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
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В Сети появилось видео пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
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Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
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МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
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София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»
София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
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Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
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Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
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Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году
Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании посетить Белый дом в 2020 году. Об этом пишет газета The Sunday Times.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Политика
Путин поздравил россиян с Днем энергетика
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Происшествия
В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
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В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Общество
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Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и запустить федеральную платформу, на которой будут собраны сведения о количестве «симок», зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию.
Политика
В Хорватии стартовали президентские выборы
Главу государства изберут на пятилетний срок В Хорватии в эти минуты начались президентские выборы.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
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В Апатитах подростки избили полицейских
Политика
Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон считает колониализм большой ошибкой Франции.
Авто
В Сети напомнили о версии внедорожника УАЗ для пожарных
Во Всемирной сети напомнили о версии внедорожника УАЗ, предназначенного для пожарной службы.
Политика
Названы сроки переноса авиабазы США в Японии
Процесс передислокации американской авиабазы морской пехоты Футэмма из одного района префектуры Окинавы в другой может растянуться еще на 10 лет, сообщает японское издание The Yomiuri Shimbun.
Происшествия
В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72
Культура
Кстовчанин Кирилл Цыганов победил в шоу «Танцы»
22-летний Кирилл Цыганов из города Кстово стал победителем шоу «Танцы», сообщает Starhit.
Спорт
ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.