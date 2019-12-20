Финансы

Банки.руБанки.руБиржевой курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро на Московской бирже в ходе торгов пятницы, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК20 декабря в 07:26

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости20 декабря в 07:11

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС20 декабря в 06:16

Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета20 декабря в 06:41

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет20 декабря в 06:30

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ20 декабря в 07:09

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском20 декабря в 06:03
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Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия

В Сети появилось видео пожара на нефтехимическом заводе в Уфе

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара в здании предприятия «Опытный завод Нефтехим» в Уфе.
РБК 01:26
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
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МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 09:15
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
iReactor вчера в 18:28
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София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»

София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
News.ru 19 декабря в 23:08
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

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Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Политика

Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в 2020 году

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании посетить Белый дом в 2020 году. Об этом пишет газета The Sunday Times.
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Авто

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Автоновости дня 20 декабря в 04:37
Политика

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Известия 01:40
Происшествия

В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Газета.Ru вчера в 16:56
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Известия 20 декабря в 04:37
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:05
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости вчера в 00:30
Общество

В Госдуме хотят провести перепись всех сим-карт в стране

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и запустить федеральную платформу, на которой будут собраны сведения о количестве «симок», зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию.
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Политика

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Главу государства изберут на пятилетний срок В Хорватии в эти минуты начались президентские выборы.
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Политика

Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Газета.Ru 20 декабря в 13:57
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

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Политика

Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон считает колониализм большой ошибкой Франции.
Известия вчера в 19:20
Авто

В Сети напомнили о версии внедорожника УАЗ для пожарных

Во Всемирной сети напомнили о версии внедорожника УАЗ, предназначенного для пожарной службы.
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Политика

Названы сроки переноса авиабазы США в Японии

Процесс передислокации американской авиабазы морской пехоты Футэмма из одного района префектуры Окинавы в другой может растянуться еще на 10 лет, сообщает японское издание The Yomiuri Shimbun.
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РИА Новости вчера в 11:46
Культура

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22-летний Кирилл Цыганов из города Кстово стал победителем шоу «Танцы», сообщает Starhit.
Время Н вчера в 07:03
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
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