Финансы

КлопсКлопсКурс доллара на бирже опустился ниже 77 рублей

В пятницу, 3 апреля, курс доллара опустился ниже отметки 77 руб. Российская валюта после небольшого ослабления укрепляется, следует из данных Московской биржи.
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Курс евро опустился ниже ₽83 впервые с 17 марта

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Курс доллара снизился до 79 рублей

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Рубль снижается к доллару и евро

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 77,36 рубля

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 79 рублей, курс евро - до 87

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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,73 рубля

ТАСС03:21
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Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно

Развивающаяся ситуация не приведет к тому, что учащиеся останутся на второй год.
Российская газета 05:49
Общество

Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии

ToDay News Ufa вчера в 09:22
Политика

Путин оценил возможность единообразных ограничений в экономике

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Гаджеты

Смартфон 2020 iPhone SE могут представить сегодня

Основываясь на новой информации, полученной от источников, ресурс 9to5Mac утверждает, что Apple сохранит название смартфона начального уровня iPhone SE, добавив год выпуска — 2020 iPhone SE.
3DNews 02:06
Гаджеты

Представлен телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro

Компания Xiaomi представила флагманский умный телевизор Mi Full Screen TV Pro, который получил панель диагональю 75 дюймов.
Megaobzor.com 06:04
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 10:07
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Гаджеты

Названы преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi 9T

Эксперты отметили, что у Note 9S более емкая батарея, а у Mi 9T в стандартной комплектации 6 Гб оперативной памяти.
ИА Красная Весна 03:10
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Lenta.ru 04:53
Космос

Ученые объяснят загадки космоса симметрией внутри атомного ядра

Актуальные Новости вчера в 07:59
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
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Минстрой разработал меры по отмене пеней по квартплате

Предлагается, в частности, введение моратория на отключение коммунальных услуг в случае их неоплаты на период кризиса, а также отмена пеней за несвоевременную оплату ЖКУ.
Российская газета 05:54
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости 08:45
Здоровье

Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Live24 06:20
Кино

У «Мосфильма» появится собственный телеканал

ЦТ получила эксклюзивные неэфирные права на фильмы киностудии «Мосфильм», уточнили партнеры.
Ведомости 04:15
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Общество

Королева Елизавета II обратится к нации из-за пандемии коронавируса

Московский Комсомолец 09:41
Общество

Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей

Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей Сразу после телеобращения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в свой указ от 5 марта о введении режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-2019.
Коммерсантъ вчера в 12:47
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК 09:42
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Наука

Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное

Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Наша версия вчера в 05:44
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
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