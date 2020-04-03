В пятницу, 3 апреля, курс доллара опустился ниже отметки 77 руб. Российская валюта после небольшого ослабления укрепляется, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара на бирже опустился ниже 77 рублей

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Гаджеты Смартфон 2020 iPhone SE могут представить сегодня Основываясь на новой информации, полученной от источников, ресурс 9to5Mac утверждает, что Apple сохранит название смартфона начального уровня iPhone SE, добавив год выпуска — 2020 iPhone SE.

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