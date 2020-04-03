Финансы
КлопсКурс доллара на бирже опустился ниже 77 рублей
В пятницу, 3 апреля, курс доллара опустился ниже отметки 77 руб. Российская валюта после небольшого ослабления укрепляется, следует из данных Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 79 рублей, курс евро - до 87
Инфорос31 марта в 06:04
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Комментарии
Общество
Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно
Развивающаяся ситуация не приведет к тому, что учащиеся останутся на второй год.
Общество
Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Политика
Путин оценил возможность единообразных ограничений в экономике
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Гаджеты
Смартфон 2020 iPhone SE могут представить сегодня
Основываясь на новой информации, полученной от источников, ресурс 9to5Mac утверждает, что Apple сохранит название смартфона начального уровня iPhone SE, добавив год выпуска — 2020 iPhone SE.
Гаджеты
Представлен телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro
Компания Xiaomi представила флагманский умный телевизор Mi Full Screen TV Pro, который получил панель диагональю 75 дюймов.
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Гаджеты
Названы преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi 9T
Эксперты отметили, что у Note 9S более емкая батарея, а у Mi 9T в стандартной комплектации 6 Гб оперативной памяти.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии
Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Космос
Ученые объяснят загадки космоса симметрией внутри атомного ядра
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
ЖКХ
Минстрой разработал меры по отмене пеней по квартплате
Предлагается, в частности, введение моратория на отключение коммунальных услуг в случае их неоплаты на период кризиса, а также отмена пеней за несвоевременную оплату ЖКУ.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Здоровье
Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки
Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Кино
У «Мосфильма» появится собственный телеканал
ЦТ получила эксклюзивные неэфирные права на фильмы киностудии «Мосфильм», уточнили партнеры.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Общество
Королева Елизавета II обратится к нации из-за пандемии коронавируса
Общество
Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей
Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей Сразу после телеобращения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в свой указ от 5 марта о введении режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-2019.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Наука
Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное
Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
Происшествия