Финансы
Аргументы и ФактыБиржевой курс евро поднялся выше 71 рубля
В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Комментарии
Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве по жалобе родителей жительницы Пензы Екатерины Левченко, об исчезновении которой говорилось в резонансной публикации "Медузы" о деле "Сети" (террористическое сообщество, запрещено в России).
Футбол
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в Лиге чемпионов
Если вы на 100% уверены в успехе "Манчестер Сити" - вспомните прошлогоднюю серию 1/8 финала "Реал" - "Аякс", освежите в воспоминаниях три победы "галактикос" в Лиге чемпионов при Зидане и пересмотрите свои взгляды.
Политика
Переезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции
Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы.
Хоккей
«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" провел специальную церемонию в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Происшествия
В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Захарова назвала причину «деградации» отношений в сирийском Идлибе
17 сентября 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум, направленный на то, чтобы избежать масштабной военной операции в Идлибе.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов
На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Происшествия
Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев с лайнера Diamond Princess
Наличие коронавируса подтверждено еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил в четверг директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Театры
Умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов
В пятницу, 27 февраля, умер главный режиссер Театр на Васильевском Владимир Туманов. Он скончался на 67-м году жизни.
Общество
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Анализы на коронавирус, взятые у вице-президента Ирана Масумех Эбтекар, показали положительные результаты.
Авто
Зарядка Audi e-tron оказалась дороже заправки дизельного Q7
Оказалось, что каждая новая миля при восполнении энергии Audi e-tron на станции быстрой зарядке (подобной сети Ionity) стоит дороже, чем у кроссовера на дизтопливе.
Интернет
WhatsApp уступил TikTok в звании самого популярного приложения в мире
WhatsApp уступил первое место по популярности среди приложений TikTok. Об этом говорится в отчете аналитической компании SensorTower.
Общество
Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Здоровье
В Германии объявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса, об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $52
По данным на 08.30 мск, цена была $52.7 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта опускалась ниже $52 за баррель 26 декабря 2018 г.
Армия и оружие
Глава Генштаба предложил Франции обсудить антироссийские учения НАТО
Начальник генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов предложил французскому коллеге Франсуа Лекуантру обсудить планируемые учения Североатлантического альянса.
Экономика
Не банком единым живет Герман Греф
Герман Греф под прикрытием якобы государственного банка может вести деятельность похожую на бизнес в своих интересах.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины оценил военную мощь России в Крыму
Россия после присоединения Крыма за шесть лет перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил главнокомандующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко на форме Age of Crimea 2020, передает УНН.
Армия и оружие
В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
Кино
На Netflix вышел второй сезон сериала «Видоизменённый углерод»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис.
Общество
В Польше зарегистрировали первый случай коронавируса
В Лодзе зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Его обнаружили у 25-летней девушки, которая недавно вернулась из Таиланда.