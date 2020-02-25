Финансы
Аргументы и ФактыБиржевой курс евро поднялся выше 71 рубля
В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
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Рубль не смог скорректироваться и вернулся к дневным минимумам под давлением общемирового пессимизма
Финмаркет25 февраля в 11:58
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Комментарии
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Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным
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Армия и оружие
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Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги
Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
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Курс доллара превысил 66 рублей впервые с осени 2019 года
Курс доллара преодолел отметку выше 66 рублей впервые с сентября 2019 года. По данным Московской биржи курс вырос на 0,9%.
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На севере Петербурга, в квартире дома по улице Замшина, 15, сработало самодельное взрывное устройство.
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
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Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Армия и оружие
Военные Турции уничтожили конвой сирийской армии в Идлибе
Футбол
Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира
На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
Армия и оружие
Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии
Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО
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Армия и оружие
Турция потребовала установить бесполетную зону над Идлибом
Турция требует установить бесполетную зону над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 28 февраля на свой страничке в Twitter.
Авто
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В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Общество
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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана
Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
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Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.