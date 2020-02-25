Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыБиржевой курс евро поднялся выше 71 рубля

В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
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На севере Петербурга, в квартире дома по улице Замшина, 15, сработало самодельное взрывное устройство.
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Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА

Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
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Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году составила 106,5 миллиардов рублей.
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Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
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Турция потребовала установить бесполетную зону над Идлибом

Турция требует установить бесполетную зону над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 28 февраля на свой страничке в Twitter.
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ВТБ после сбоя отменит для клиентов все комиссии на один день

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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

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