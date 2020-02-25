Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыБиржевой курс евро поднялся выше 71 рубля

В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
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RT на русскомвчера в 08:59

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РИА Новостивчера в 03:47

Курс евро превысил 71 рубль впервые за 2,5 месяца

РБКвчера в 04:20

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Российская газетавчера в 03:33
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В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
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Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских

«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

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Спойлер дня: злодеи в голливудских фильмах не могут пользоваться iPhone

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Гризманн: «Иногда партнёры по „Барселоне“ не видят моих перемещений»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).
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Возросло в Омской области и количество миллиардеров. О доходах свыше одного миллиарда рублей заявили семеро омичей.
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Отмечается, что в феврале цена на газ будет понижена на 15 процентов.
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Источник РБК, знакомый с ходом реализации проекта, говорит, что всего было подключено 17,7 тыс. При этом в 18 регионах представители социально значимых объектов отказываются от подписания актов оказания услуг по передаче данных из-за того, что у них не установлено оборудование для доступа в интернет и, соответственно, они не потребляли услугу.
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Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

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Как стало известно инсайдерам, следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель, оснащенный турбиной объёмом 2,4 литра.
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Названы способы улучшения образа России за рубежом

Российский совет по международным делам представил доклад "10 шагов на пути к эффективной публичной дипломатии России", где назвал необходимые шаги для улучшения имиджа российского государства в глазах других стран, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 00:54
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