В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.

Футбол Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в настоящий момент форвард команды Артем Дзюба тренируется индивидуально, поскольку в последнем матче на сборах он получил повреждение.

Армия и оружие Турция больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил о том, что власти Турции больше не в силах сдерживать поток сирийских беженцев «Миграционная политика Анкары остаётся неизменной, но мы больше не можем своими силами сдерживать поток сирийских беженцев», — рассказал Омер Челик.

Общество Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Культура Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.

Космос У Земли появился временный естественный спутник Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.

Происшествия На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.

Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Армия и оружие Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных "Вертолеты израильских оккупантов нанесли ракетные удары с оккупированных Голанских высот по позициям армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия и освобожденном городе Кунейтра, в результате легкие ранения получили трое солдат", - сообщает телеканал.

Общество В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.

Экономика Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.