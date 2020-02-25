Финансы
Аргументы и ФактыБиржевой курс евро поднялся выше 71 рубля
В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
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Комментарии
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах
На территории Нидерландов был выявлен первый случай заражения человека новым коронавирусом.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в настоящий момент форвард команды Артем Дзюба тренируется индивидуально, поскольку в последнем матче на сборах он получил повреждение.
Армия и оружие
Турция больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии
Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил о том, что власти Турции больше не в силах сдерживать поток сирийских беженцев «Миграционная политика Анкары остаётся неизменной, но мы больше не можем своими силами сдерживать поток сирийских беженцев», — рассказал Омер Челик.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Экономика
В России обнаружили поддельную монету номиналом в один рубль
Из документа следует, что более половины всех фальшивых купюр составили банкноты номиналом в пять тысяч рублей (около 29 тысяч штук).
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Игры
Plague Inc. удалена из китайского App Store из-за вспышки коронавируса
Студии Ndemic Creations сообщили, что Plague Inc. удалена из-за того, что включает контент, который является незаконным в Китае — так решила государственная служба, называющаяся Администрацией киберпространства Китая.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Энергетика
«Ъ»: новые СПГ-проекты в США могут отложить из-за снижения цен на газ
По мнению экспертов, по причине падения цен на газ новые СПГ-проекты в США могут быть введены с задержками, а действующие мощности - сократить производство.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Происшествия
На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело
В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Футбол
Португалия завершила сезон в еврокубках с преимуществом в 3,9 балла над Россией
Занимающая седьмое место в таблице Россия отстала от располагающейся на шестой строчке Португалии на 3,9 балла.
Политика
Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ
Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Происшествия
Сахалинка присвоила себе премии коллег по работе на 600 тысяч рублей
Ранее полицейским поступила информация, что женщина незаконно присваивает денежные средства своих коллег по работе.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин обратился к врачу после отпуска с миллионершей
По завершению своих зимних каникул в компании канадской миллионерши Прохору пришлось обратиться за помощью к врачам-диетологам.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Армия и оружие
Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
"Вертолеты израильских оккупантов нанесли ракетные удары с оккупированных Голанских высот по позициям армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия и освобожденном городе Кунейтра, в результате легкие ранения получили трое солдат", - сообщает телеканал.
Общество
В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте
С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.
Футбол
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.