Финансы
Аргументы и ФактыБиржевой курс евро поднялся выше 71 рубля
В ходе торгов днем во вторник на Московской бирже курс европейской валюты вырос на 2,24%, составив 71,09 рубля. Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
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Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Политика
Госдума может принять поправки в Конституцию во втором чтении 10 марта
Руководитель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что работа над проектом поправок к Конституции подходит к концу.
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Общество
На Канарах изолирован отель, где у постояльца нашли коронавирус
Не менее тысячи постояльцев отеля на Канарских островах поместили на карантин после того, как у одного из них диагностировали коронавирус.
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Общество
Россия продлит до апреля ограничения на авиасообщение с Китаем
Россия продлит до 1 апреля ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем и на авиационное сообщение с этой страной из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки география распространения коронавируса значительно расширилась.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Кино
Начались съемки продолжения фильма «Мир Юрского периода»
В своем официальном Twitter-аккаунте режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок 3-й части фильма «Мир Юрского периода: Власть».
Политика
Премьер-министр Украины опроверг сообщения о своей возможной отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал нового заявления об отставке с занимаемой должности и не говорил на эту тему с президентом страны Владимиром Зеленским.
Авто
Новый Mercedes-AMG GLA 45 получил 421-сильный мотор
Для версии GLA 45 S мощность 2,0-литрового агрегата была повышена до 421 л. с. и 500 Н·м крутящего момента.
Общество
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Общество
Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн
В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.
Политика
Секретарь СНБО заявил о подготовке к наступлению России в Донбассе
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах страны
В Сети появились первые фотографии ходового прототипа новой "Газели NN". Фотографии автомобиля опубликованы на форуме gazelleclub.ru.
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания офиса Зеленского
Неизвестный мужчина совершил самоподжог у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского, где проходит акция протеста против проведения реформы системы здравоохранения, сообщает телеканал «НАШ».
Музыка
Светлана Лобода представила новый клип
Видео шокировало поклонников Светланы. Лобода в течение нескольких недель подогревала интерес зрителей и наконец выпустила новый клип.
Гаджеты
ЕвроСоюз хочет вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
В Евросоюзе подготовили предложение об обязательном требовании к конструкции смартфонов, а именно об обязательном съемном аккумуляторе на устройстве.
Общество
Глава ВОЗ объяснил опасность заявлений о пандемии коронавируса
Использование в отношении распространения по миру коронавирусной инфекции COVID-19 слова «пандемия» опасно, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Футбол
Вернер может обойтись «Ливерпулю» в 30 миллионов евро
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может перейти в «Ливерпуль» всего за 30 млн евро.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз отреагировала на обвинения в блефаропластике
36-летняя актриса Дарья Мороз в своем микроблоге ответила на многочисленные обвинения со стороны подписчиков.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Здоровье
Россиянам советуют не ездить в Италию, Корею и Иран из-за коронавируса
Из-за резкого роста количества заболевших коронавирусной инфекцией в Италии, Иране и Южной Корее Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения этих стран.
Общество
В апреле в США начнут испытывать вакцину от коронавируса
Клинические испытания вакцины от китайского коронавируса стартуют в США до конца апреля 2020 года.