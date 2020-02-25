Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск. Последний раз курс евро находился выше 71 рублей 4 декабря 2019 года.

Экономика ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии «В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».

Общество Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Политика В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Происшествия К поиску унесенных в море детей в Сочи подключили вертолет Вертолет МЧС приступил к поискам двух мальчиков 12 и 14 лет, которых накануне во время перехода вброд реки Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи унесло в море, передает «Интерфакс».

Политика Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.

Происшествия Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.

Общество Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто» Сбербанк запустил проект SberDigitalAuto, который займется разработкой мультимедийной платформы для автомобилей.

Политика В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.

Экономика В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».

Политика США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских «США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.

Общество Для подключения фельдшеров и школ к интернету не хватило компьютеров Источник РБК, знакомый с ходом реализации проекта, говорит, что всего было подключено 17,7 тыс. При этом в 18 регионах представители социально значимых объектов отказываются от подписания актов оказания услуг по передаче данных из-за того, что у них не установлено оборудование для доступа в интернет и, соответственно, они не потребляли услугу.

Футбол «Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».