Финансы

ТАССТАССКурс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск. Последний раз курс евро находился выше 71 рублей 4 декабря 2019 года.
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Доллар взлетел

Lenta.ru25 февраля в 05:38

Курс евро 27 февраля поднялся выше 72 рублей

Аргументы и Факты04:37

Курс евро поднялся выше 72 рублей

Москва 2404:25

Курс доллара превысил ₽65. Что ждет валютный рынок на этой неделе?

РБК25 февраля в 11:29

Курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

RT на русском25 февраля в 08:59

Курс доллара поднялся выше 66 рублей

ТАСС08:56

Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новости25 февраля в 03:47
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Религия

Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви

Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира.
РИА Новости вчера в 14:25
Армия и оружие

Турецкая армия нанесла удары по сирийским военным

Турецкая армия наносит удары по сирийской армии, как наземные, так и воздушные, сообщает РИА Новости.
Вечерний курьер 19:45
Здоровье

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известия 18:07
Политика

Сенаторы США призвали Белый дом ввести санкции против России

В документе главу американского государства Дональда Трампа призывают ввести санкции в отношении чиновников, которые, по мнению США, несут ответственность «за нарушение прав человека».
Взгляд.ру 20:40
Экономика

Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии

В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.
РБК 21:00
Общество

В Росгидромете предупредили о погодных аномалиях в начале марта

Синоптик отметил, что еще больший контраст, то есть превышение средних значений, будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири.
РИА Новости 19:57
Киберспорт

Predator: Hunting Grounds станет временно бесплатной ещё до релиза

Релиз Predator: Hunting Grounds запланирован на 24 апреля на ПК и PlayStation 4. Игра будет временным эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 21:32
Происшествия

Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству

Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
РБК 10:03
Футбол

Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы

Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Российская газета 17:51
Культура

Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев

Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Lenta.ru 10:01
Наука

Обнаружена возможность выявления ранних признаков рака

ToDay News Ufa 25 февраля в 04:01
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило две тысячи

Южная Корея зарегистрировала 256 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 022, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны.
РИА Новости 20:12
Музыка

Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении»

Вестник Кавказа 06:41
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

На защиту Валерии встал её супруг Иосиф Пригожин. Он отметил, что причина претензий к Валерии — в женской ревности.
News.ru 09:59
Футбол

Джаккерини: Сарри столкнулся с трудностями в «Ювентусе» из-за Роналду

Сарри столкнулся с трудностями, поскольку «Ювентус» строился годами и играл в другой футбол.
Чемпионат 16:26
Политика

Песков прокомментировал жалобы учителей на гостелевидение

Государство не может повлиять на редакционную политику каналов, заявил в четверг, 27 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о жалобе учителей председателю госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину на телевизионные ток-шоу.
Известия 05:13
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Общество

Российский «колодец в ад» напугал американского ученого

Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
РИА Новости 14:05
Политика

Трубные отношения: в Швеции призвали завершить «Северный поток — 2»

На Мюнхенской конференции госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз призвал европейцев отказаться от «Северного потока — 2». Выступая на одной сцене с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и американским министром обороны Марком Эспером, Помпео отметил, что Россия якобы «обманывает, когда говорит, что этот проект — исключительно коммерческое устремление».
Известия 16:01
Космос

Найдена пригодная для жизни экзопланета

Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету.
Русская Планета 18:14
Политика

В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру вчера в 04:55
Футбол

Португалия потеряла шансы оторваться от России в рейтинге УЕФА

В 2021 году минимум на сезон Россия лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов, так как занимает 6-е место в рейтинге УЕФА.
Спорт-Экспресс 19:22
Общество

В России предрекли подорожание лекарств из-за коронавируса

В России предрекли подорожание лекарств из-за коронавируса.
Lenta.ru 18:56
Политика

Помпео и глава МИД Финляндии обсудили противостояние России и Китаю

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, стороны обсудили противостояние «злонамеренной деятельности» России и Китая.
RT на русском 19:06
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 11:48
Происшествия

Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ

Суд приговорил 21-летнего жителя Сахалина к двум годам колонии за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией, сообщает в пятницу региональное управление СК.
РИА Новости 20:37
Политика

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Ведомости 13:51
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 19:29
Футбол

Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»

Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Спорт-Экспресс 06:00
Общество

В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Афанасий-бизнес 08:03
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