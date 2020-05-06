Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 81 рубля.

Политика Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.

Общество Захарова сообщила, что 95% туристов вернулись в Россию С конца марта 95% организованных российских туристов были вывезены из-за границы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным. 28

Политика Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России. 8

Армия и оружие Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера. 14

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Политика Конгресс США опубликует 53 документа о «вмешательстве» России в выборы Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, медиа-платформы опираются на письмо и.о. директора национальной разведки США Ричарда Гренелла председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу от четвертого мая. 97

Экономика ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами. 16

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Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 632

Шоу-бизнес Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется». 10

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 345

Общество Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова. 22

Космос Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В» Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль. 80