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Rambler News ServiceБиржевой курс евро поднялся выше 81 рубля
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Комментарии
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Газета.Ru вчера в 12:02
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
Здоровье
ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков
Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости 05 мая в 22:16
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru 14:38
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
Общество
Генпрокуратура назвала фейком видео о «чипировании населения»
В Генпрокуратуре назвали недостоверными видеоролики о создании коронавируса для "чипирования населения".
Деловое.ТВ вчера в 05:31
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Авто
Южная Корея потребовала солидную компенсацию от Mercedes-Benz
Южнокорейские власти намерены оштрафовать местное подразделение Mercedes-Benz на 64,3 млн долларов за фальсификацию данных об объемах вредных веществ в выхлопных газах дюжины дизельных моделей, включая C200d, GLC220 d 4Matic, GLD250 d 4Matic и ML250 BlueTEC 4Matic, которые в период с 2012 по 2018 год были проданы в количестве 37 154 экземпляра.
32CARS.ru 02:31
Политика
Саакашвили назвал свое назначение «неординарным шагом» Зеленского
РИА Новости Бывший президент Грузии и экс - губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ранее был назначен на Украине на пост главы исполнительного комитета реформ, назвал свое назначение "неординарным шагом" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
РЕН ТВ 17:47
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 17:00
Экономика
ФАС отмечает сезонный рост цен на овощи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в настоящее время в России наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель, лук и морковь, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС 14:21
Общество
Приморье готовится к поэтапной отмене ограничений
Приморье готовится к поэтапной отмене ограничений. Но все карантинные меры должны по-прежнему соблюдаться.
Общественное телевидение Приморья 02:37
Наука
Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо
Planet Today вчера в 17:21
Кино
В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»
Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
REGNUM 16:40
Армия и оружие
Шойгу отдал приказ о салютах в День Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении 9 мая салютов в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, сообщает газета министерства "Красная звезда".
Газета.Ru 18:45
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
Здоровье
Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал при каких симптомах вирусного заболевания необходимо вызывать скорую.
Anews 06:43
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru вчера в 18:27
Энергетика
В Китае обнаружили крупное месторождение природного газа
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань.
Взгляд.ру вчера в 11:13
Авто
УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня вчера в 07:26
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Армия и оружие
Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета
Московский Комсомолец 07:17
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил устное послание главе Китая Си Цзиньпину в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Газета.Ru 17:45