Финансы
Банки.руБиржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2019 года
По словам аналитиков ИК «Фридом Финанс», рубль в четверг динамично падает к доллару и евро. В отношении с рублем на фоне падения российской валюты евро сегодня сумел пробиться выше 72. В течение дня это движение может повториться.
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Рубль потерял более 1,5% к основным валютам на открытии Московской биржи
Говорит Москва28 февраля в 02:15
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
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