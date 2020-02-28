Финансы

Банки.руБанки.руБиржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2019 года

По словам аналитиков ИК «Фридом Финанс», рубль в четверг динамично падает к доллару и евро. В отношении с рублем на фоне падения российской валюты евро сегодня сумел пробиться выше 72. В течение дня это движение может повториться.
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Говорит Москва28 февраля в 02:15

Евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года

РИА Новости27 февраля в 04:37
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