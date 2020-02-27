Финансы

Взгляд.руВзгляд.руКурс евро обновил максимум с сентября 2019 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года. Курс евро составил 73,04 рубля. Курс доллара вырос на 1,36%, до 66,36 рубля, передает ТАСС.
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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 руб. впервые с 29 августа 2019 года

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