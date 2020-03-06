Финансы

Банки.руБанки.руБиржевой курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

Биржевой курс евро в ходе торгов 6 марта поднялся выше 76 рублей, следует из данных Мосбиржи. В последний раз европейская валюта была на таком уровне 15 января 2019 года.
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Евро подорожал

Lenta.ru03:12

Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

РБК02:53

Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

RT на русском02:13

Евро поднялся выше 76 рублей впервые с января 2019 года

Коммерсантъ02:28

Курс евро впервые за год превысил 76 рублей

Rambler News Service02:26

Курс евро поднялся выше 76 рублей впервые с января 2019 года

Московский Комсомолец02:15

Курс евро превысил 76 рублей

News.ru02:46
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Комментарии

Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

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Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 15:03
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Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
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Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 03:39
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Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
РИА Новости 03:18
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Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Gazeta.SPb вчера в 16:18
Здоровье

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями.
РБК вчера в 23:00
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Ведомости вчера в 14:41
Политика

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 04:12
Энергетика

Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
RT на русском вчера в 03:35
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
Политика

Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Мой Брянск вчера в 03:10
Политика

Украина пообещала поставлять воду в Крым канистрами

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль снова пообещал возобновить подачу воды в Крым, сообщает «Украинская правда».
Lenta.ru 04:31
Общество

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
РИА Новости 04:35
Происшествия

Прощание с погибшим в ДТП Макаровым пройдет в Омске 7 марта

РИА Новости 03:24
Армия и оружие

Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35

Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.
Что происходит вчера в 00:46
Футбол

Сборная России по футболу сыграет с командой Венгрии в Будапеште на «Пушкаш-Арене»

Сборная России по футболу проведет выездной матч Лиги наций против команды Венгрии на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште.
ТАСС Спорт 04:22
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском вчера в 01:24
Футбол

Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:37
Футбол

Семак назвал слова Федуна «элементарной человечной ошибкой»

По словам специалиста, Федун допустил «элементарную человечную ошибку», поскольку заранее известно, где будет проходить игра.
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Футбол

Дзюба работает в общей группе на открытой тренировке

РИА Новости 03:58
Общество

В АТОР оценили ситуацию на мировом туристическом рынке

Отрасль потеряла около 27 миллиардов рублей. В АТОР оценили ситуацию на мировом туристическом рынке.
Piter.tv вчера в 09:11
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
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Сервис AnTuTu назвал смартфоны, которыми пользователи довольны больше всего

Интересно, что именно Meizu выпустили больше всех смартфонов, которые максимально порадовали пользователей.
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В СФУ выяснили почему кедр научился выживать в горах

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Общество

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Известия 03:52
Музыка

Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.
Газета.Ru вчера в 22:57
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