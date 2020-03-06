Финансы
Банки.руБиржевой курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года
Биржевой курс евро в ходе торгов 6 марта поднялся выше 76 рублей, следует из данных Мосбиржи. В последний раз европейская валюта была на таком уровне 15 января 2019 года.
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Комментарии
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Экономика
Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Экономика
Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Политика
Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Здоровье
Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок
Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Дмитрия Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Энергетика
Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Политика
Украина пообещала поставлять воду в Крым канистрами
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль снова пообещал возобновить подачу воды в Крым, сообщает «Украинская правда».
Общество
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Армия и оружие
Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35
Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.
Футбол
Сборная России по футболу сыграет с командой Венгрии в Будапеште на «Пушкаш-Арене»
Сборная России по футболу проведет выездной матч Лиги наций против команды Венгрии на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Футбол
Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Футбол
Семак назвал слова Федуна «элементарной человечной ошибкой»
По словам специалиста, Федун допустил «элементарную человечную ошибку», поскольку заранее известно, где будет проходить игра.
Футбол
Дзюба работает в общей группе на открытой тренировке
Общество
В АТОР оценили ситуацию на мировом туристическом рынке
Отрасль потеряла около 27 миллиардов рублей. В АТОР оценили ситуацию на мировом туристическом рынке.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Гаджеты
Сервис AnTuTu назвал смартфоны, которыми пользователи довольны больше всего
Интересно, что именно Meizu выпустили больше всех смартфонов, которые максимально порадовали пользователей.
Наука
В СФУ выяснили почему кедр научился выживать в горах
Общество
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Музыка
Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен
Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество.