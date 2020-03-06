Финансы
Банки.руБиржевой курс евро превысил 77 рублей, доллара — 68 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов 6 марта поднялся выше 77 рублей, курс доллара — выше 68 рублей, согласно данным Мосбиржи.
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