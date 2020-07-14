Финансы
Газета.RuКурс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 16.07 по мск, стоимость европейской валюты составила 81,018 руб. Доллар также укрепляется к российскому рублю на фоне дешевеющей нефти.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Армия и оружие
Размещать в Норвегии ПРО США не планируется, сообщил посол страны в РФ
Норвегия не планирует размещать у себя американские средства противоракетной обороны, сообщил посол королевства в России Руне Ресаланд.
Независимая газета 07:32
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Общество
Более 100 штаммов коронавируса выделено в России
Цензуры.Нет 09:13
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении транспортного средства армянских военных
Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы республики уничтожили военное транспортное средство армянских силовиков в нахчыванском направлении границы, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских военнослужащих.
РИА Новости 08:26
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Происшествия
Предъявлено обвинение заместителю директора «Почты России»
Замдиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова 14 июля задержали в связи с подозрением в картельном сговоре.
Цензуры.Нет 08:46
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
Шоу-бизнес
Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы
Московский Комсомолец 03:52
Футбол
ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года
Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Российская газета 09:03
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Эксперты установили причину смерти. Популярный блогер Николь Тея внезапно скончалась в возрасте 24 лет.
Суть событий 00:39
Кино
Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»
Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что Lucasfilm снимет новый мультсериал по вселенной "Звёздных войн".
Piter.tv вчера в 01:23
Космос
Стало известно о технологии автоматического исправления дефектов 3D-печати
Проект по автоматическому выявлению и исправлению дефектов конструкций, созданных с помощью 3D-печати, решило поддержать Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), 12 июля сообщает Engadget.com Технологию создали в компании Relativity Space, занимающейся разработкой методов 3D-печати узлов космических ракет.
ИА Красная Весна 12 июля в 16:41
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Здоровье
В Киеве установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом
Киев, 15 июля 2020, 12:19 — REGNUM В Киеве за последние сутки зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.
REGNUM 05:19
Экономика
ГД приняла во II чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц
Госдума приняла во втором чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц, сохраняющий у неквалифицированных право покупать основные иностранные акции, хотя и с условием - их список будет определять ЦБ.
РИА Новости 07:06
Экономика
Госдума приняла во II чтении законопроект о переходном налоговом режиме для малого бизнеса
Госдума приняла в среду во втором чтении законопроект о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право применять упрощенную систему налогообложения (УСН).
ТАСС 08:11
Политика
В Баку митингующие ворвались в здание парламента и потребовали войны
ИА Красная Весна 06:34
Шоу-бизнес
Харламов после разрыва с Асмус нашел новую возлюбленную
Судя по слухам, Харламов просто истосковался по женскому вниманию и «пошел в разнос» после официального разрыва с супругой.
ФАН 07:03
Политика
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Технологии
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54