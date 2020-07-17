Финансы
Банки.руБиржевой курс евро превысил 82 рубля
Курс евро на 11:59 мск повысился на 54 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 82,03 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:43, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Футбол
«Бенфика» объявила о возвращении Жорже Жезуша на пост главного тренера
65-летний португальский специалист Жорже Жезуш вновь возглавил португальскую «Бенфику», которую он тренировал с 2009 по 2015 год, сообщается на официальном сайте «орлов».
Чемпионат 19:20
Общество
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:34
Единоборства
Уайт о бое с Поветкиным: скоро все закончится, максимальное насилие
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался о предстоящем поединке с россиянином Александром Поветкиным.
Metaratings 16:52
Политика
В Хабаровске завершился митинг КПРФ против «политических репрессий»
ИА Красная Весна 05:07
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК 21:29
Экономика
Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу
Ранее сообщалось, что многим российским пенсионерам необходимо определиться с тем, сохранить ли за собой определенные льготы или же заменить их денежной выплатой.
Primpress.ru 14:30
Политика
Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новости 15:53
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 06:53
Здоровье
Кузбассовцы стали реже болеть коронавирусом
С 11 по 17 июля число новых пациентов увеличилось на 16% — 370 человек. Показатель прироста резко понизился, 10 июля он составлял 26%.
Сибдепо 09:34
Общество
На границах Кузбасса вновь начнут работать пропускные посты
Работа пропускных постов возобновится после поступления соответствующего приказа.
Московский комсомолец Кузбасс 22:29
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
Игры
СМИ: в Microsoft Store появилась страница новой Call of Duty под кодовым названием
Журналисты профильных изданий предположили, что под этим кодовым названием зашифрована новая часть Call of Duty.
CyberSport.ru 02:18
Футбол
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Миллуолл»: лондонское дерби
В 45 туре Чемпионшипа 18 июля «Куинз Парк Рейнджерс» на своем поле примет «Миллуолл», который отчаянно борется за попадание в зону плей-офф.
Все про Спорт ру 13:30
Технологии
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики
Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:32
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама вечером в четверг, 16 июля.
Известия 19:47
Армия и оружие
Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
ИА Красная Весна вчера в 06:11
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Здоровье
Израильский врач рекомендовал сделать осенью прививку от гриппа
Заведующий отделением коронавируса в больнице в Тель-Авиве доктор Гай Хошен дал рекомендацию сделать прививку от сезонного гриппа осенью.
Газета.Ru 22:25
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о превосходстве США в ядерной сфере
Соединенные Штаты имеют превосходство в ядерной сфере и в будущем намерены его сохранить.
Профиль 17:29
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков пять лет не верил в брак с Натальей Подольской
Певец изменил свое мнение после разговора со священником. Владимир Пресняков и Наталья Подольская жили 5 лет гражданским браком.
Актуальные Новости 07:54
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru 14:42
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58