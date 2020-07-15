Финансы
Банки.руБиржевой курс евро превысил 82 рубля
Курс евро на 11:59 мск повысился на 54 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 82,03 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:37, Ашберн
Транспорт
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
RT на русском вчера в 23:00
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news 16 июля в 10:56
Культура
Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства
Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
Российская газета вчера в 07:05
Общество
В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку
Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
Свободная Пресса вчера в 20:06
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вероятно, побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
Политика
Трамп заявил о нежелании рекомендовать американцам носить маски
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен заставлять американцев носить медицинские маски.
Известия вчера в 20:57
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Армия и оружие
Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
ИА Красная Весна 16 июля в 06:11
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Здоровье
В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью
В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди.
UfaTime.ru вчера в 23:11
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Футбол
«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн
Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском вчера в 20:50
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фанатам то, что может видеть только Потап
Каменских поинтересовалась у подписчиков, считают ли они, что фигура осанка и походка являются отражением здоровья и заботы о своем теле.
Слово и Дело вчера в 06:52
Политика
В США подготовили новый закон после сведений о «связях» РФ с талибами
Как отмечает RT, это первый подобный законопроект, внесённый в ответ на «заслуживающие доверия» заявления разведки США, которая утверждает, что Москва выплачивала вознаграждения талибам за убийство военнослужащих США.
News.ru 01:44
Происшествия
В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19
Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:52
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости вчера в 06:38
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com 16 июля в 10:19
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
38 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки
1 пациент с COVID-19 скончался На 18 июля в Удмуртии лабораторно подтвердили ещё 38 случаев заражения коронавирусом.
Удмуртская правда 01:46
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
Общество
СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter
Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Здоровье
Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа вчера в 08:45