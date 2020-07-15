Курс евро на 11:59 мск повысился на 54 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 82,03 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Транспорт В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. 14

Культура Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.

Общество В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 23

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны» Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. 16

Здоровье В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди. 4

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7K

Политика В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина» В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм. 88

Общество «Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора» «Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания. 26

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фанатам то, что может видеть только Потап Каменских поинтересовалась у подписчиков, считают ли они, что фигура осанка и походка являются отражением здоровья и заботы о своем теле.

Политика В США подготовили новый закон после сведений о «связях» РФ с талибами Как отмечает RT, это первый подобный законопроект, внесённый в ответ на «заслуживающие доверия» заявления разведки США, которая утверждает, что Москва выплачивала вознаграждения талибам за убийство военнослужащих США.

Происшествия В Кузбассе выявили 49 новых случаев COVID-19 Заражение коронавирусом в Кемеровской области за сутки выявили еще у 49 человек, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 8

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 922

Общество СМИ узнало, кто стоял за взломом Twitter Пользователь lol поделился с изданием скриншотами переписки с пользователем под ником Kirk, в которой Kirk утверждал, что работает в Twitter, поэтому у него есть доступ к аккаунтам пользователей соцсети.

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 3,2K