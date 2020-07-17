Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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Курс доллара поднялся до 72 рублей впервые с 7 июня

Комсомольская правда11:47

Курс доллара превысил ₽72 впервые с 7 июля

РБК11:10

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

Коммерсантъ10:05

Курс доллара достиг 72 рублей впервые за 10 дней

Экономика сегодня11:11

Курс евро поднялся выше 82 рублей

ТАСС05:26

Курс евро повысился до 82 рублей

Газета.Ru05:06

Евро вырос до 82 рублей впервые с мая

РИА Новости05:05
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Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
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Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
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Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов

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Известия 21:39
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В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
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В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
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В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР

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