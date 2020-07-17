Финансы
КоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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Культура
Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Газета Культура 08:04
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн
Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 20:50
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Армия и оружие
Пентагон запретил вывешивать на военных объектах флаги конфедератов
Глава Пентагона Марк Эспер наложил запрет на возможность вывешивать на военных объектах флаги конфедератов.
Газета.Ru 17:28
Происшествия
Заливавших краской надписи Black Lives Matter задержали в Нью-Йорке
Полицейские задержали в Нью-Йорке четырех человек, которые в пятницу, 17 июля, вылили краску на надпись Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») на участке Пятой авеню у небоскреба «Трамп тауэр».
Известия 21:39
Футбол
РФС оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей за шутку о «Спартаке»
Комитет по этике российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора санкт-петербургского "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания о московском "Спартаке".
МК-Спорт 10:05
Здоровье
В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд
В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
Моя Москва.онлайн 15 июля в 09:16
Общество
Найден самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес
Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»
Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru вчера в 12:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Выяснилось, что в замедлении процесса старения человека существенную роль играет поддержание нормального уровня железа в крови.
ToDay News Ufa 08:49
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста 11:29
Здоровье
Израильский врач рекомендовал сделать осенью прививку от гриппа
Заведующий отделением коронавируса в больнице в Тель-Авиве доктор Гай Хошен дал рекомендацию сделать прививку от сезонного гриппа осенью.
Газета.Ru 22:25
Экономика
В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР
Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести 18:32
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Вследствие чего супруга не смогла отсудить квартиру и та осталась в кредитном агентстве. После чего Елена осталась без ожидаемых средств.
CT news 14:23
Общество
Роскосмос представит программу создания конкурента Starlink в августе
Роскосмос рассчитывает, что сможет представить правительству программу создания спутниковой системы «Сфера», с учетом всех замечаний, в августе.
Известия 21:58
Шоу-бизнес
Стас Пьеха показался в новом образе с лысиной и усами
Стас Пьеха в микроблоге в Instagram опубликовал фотографию, на которой предстал в новом образе, напугавшем поклонников.
Дни24 15:00
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21
Технологии
Google будет блокировать рекламу теорий заговора о коронавирусе
Компания Google запретит рекламу, которая продвигает теории заговора вокруг коронавируса, а также удалит рекламу со страниц, которые продвигают эти теории.
Телеканал RTVI 19:51
Наука
Внедрение одного гена превращает самок комаров в самцов
Комары вида Aedes aegypti являются распространителями таких заболеваний, как вирус Зика, желтая лихорадка, чикунгунья, денге.
Evo-rus.com 02:49
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Игры
Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch
Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус 17:01
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07