В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.

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Музыка Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.

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