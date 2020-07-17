Финансы
КоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
CT news 15 июля в 20:55
Политика
Зеленский призвал политические силы Украины к возвращению территорий
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал политические силы страны к объединению для возвращения территорий.
Территория новостей вчера в 11:39
Общество
Советский участник миссии «Союз-Аполлон» рассказал о расизме в НАСА
ИА Красная Весна 09:41
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 10:26
Происшествия
Мужчина ранен во время стрельбы на юго-востоке Москвы
Мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Трофимова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 19:58
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
РИА Новости 21:39
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
Происшествия
Задержанному Александру Гайдуку вменяют мошенничество на 10 млн рублей
Четвертая Власть 06:53
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК 21:29
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
News.ru вчера в 10:00
Спорт
Новый вид добиваний появится в игре Assassin’s Creed Valhalla
Новые добивания, при которых будут видны повреждающиеся внутренние органы и кости противника, появятся в игре Assassin’s Creed Valhalla.
ИнфоСМИ 11:15
Общество
Внучка королевы Елизаветы II сочеталась узами брака
По информации Букингемского дворца, в пятницу, 17 июля, внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж.
Вести.Ru 16:52
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 15 июля в 09:11
Общество
Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.
RT на русском 19:03
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv 00:35
Общество
Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19
Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК 13:01
Общество
Протестующие рабочие у «Лахта Центра» прекратили забастовку
Протестующие рабочие у «Лахта Центра» прекратили забастовку по поводу дополнительных выплат.
Мойка78 10:39
Кино
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted
Поторопились: Sony опровергла информацию о начале съемок адаптации видеоигры Uncharted.
Российская газета 06:44
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
Фигурное катание
Плющенко: Трусова восстановила четверные прыжки и тройной аксель
Саша восстановила четверные прыжки, всё в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками.
Metaratings 06:25
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44