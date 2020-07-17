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Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.В источнике
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Росбалт

Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей

Росбалт17 июля в 11:59
Банки.ру

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру17 июля в 12:43
RT на русском

Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля

RT на русском17 июля в 11:12
Известия

Рубль продолжил снижение к доллару и евро

Известия17 июля в 14:19
ПРАЙМ

Рубль ускоряет падение перед выходными: доллар уже по 72 рубля, евро дороже 82 рублей

ПРАЙМ17 июля в 11:14
Интерфакс

Курс рубля снизился к доллару и евро в начале торгов пятницы

Интерфакс17 июля в 03:36
Мойка78

Рубль демонстрирует снижение по отношению к доллару и евро

Мойка7816 июля в 04:18
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Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенного в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае быстрого потенциального покупателя Хштоян готовс сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуроманиявчера в 11:20
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В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUMвчера в 03:50
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Месси сегодня может установить исторический рекорд Ла Лиги

Основным конкурентом аргентинца в борьбе за звание лучшего голеадора турнира в текущем сезоне является нападающий «Реала» Карим Бензема.В нынешнем сезоне Месси принял участие в 32 матчах, в которых забил 23 гола и сделал 22 результативные передачи.
Vprognoze.ru02:13
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости17 июля в 13:45
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском06:16
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Россияне могут получить еще три детских пособия в августе

В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru17 июля в 12:16
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Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.
Московский Комсомолец23:31
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Американцы начали испытывать лекарства и вакцину от коронавируса на «ВСУшниках», есть жертвы

Наша разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ в жилых районах и объектах гражданской инфраструктуры населенных пунктов подконтрольных Украине.
Rusvesna.suвчера в 20:00
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В Волгограде нашли останки убитого четыре года назад мужчины

Останки жителя Саратова, убитого четыре года назад, обнаружили на пустыре на севере Волгограда, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
ТАСС07:10
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