Финансы
КоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая Впервые с начала мая биржевой курс евро превысил уровень 82 руб./€. Одновременно курс доллара приблизился к уровню 72 руб./$.
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с чего всё началось
Курс доллара расчетами «завтра» на 20:36 мск пятницы вырос на 33 копейки — до 71,86 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 82,21 рубля, Эта информация следует из данных торгов на сайте Московской биржи 17 июля.Известия17 июля в 14:19
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Рубль вечером активно дешевеет к доллару и евро на закрытии позиций перед выходными
Финмаркет17 июля в 12:41
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Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Piter.tv вчера в 02:11
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv вчера в 09:20
Политика
National Interest испугался запрета на вывоз зерна из России
Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как "политическое оружие", это вызывает беспокойство, пишет National Interest.
РИА Новости 00:05
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Политика
Белорусская оппозиция ответила на слова о «Конституции не под женщину»
Цепкало, объясняя, почему лицом кампании стала Тихановская, а не ее супруг, отметила, что белорусские власти сняли с выборов большинство кандидатов-мужчин, после чего женщины решили объединиться.
РБК 00:00
Технологии
Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
В результате некоторые части сети стали недоступными. В Cloudflare заявили, что устранят неполадки в кратчайший срок.
Evo-rus.com вчера в 09:20
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
Происшествия
В Днепропетровске пассажиры избили женщину в маршрутке
В сети появилось видео избиения женщины в днепропетровской маршрутке.
ИА Новороссия вчера в 15:42
Футбол
Месси приблизился к историческому бомбардирскому рекорду Примеры
ProstoProSport 00:14
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Наука
Немецкие ученые разработали транзистор, работающий как нейроны мозга
Нейротранзистор, основанный на принципах работы нейронов мозга, разработали ученые немецких институтов Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) и TU Dresden, сообщает 14 июля пресс-служба HZDR.
ИА Красная Весна вчера в 14:29
Общество
TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.
Газета.Ru вчера в 21:57
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv вчера в 03:43
Общество
В Кузбассе коронавирус за сутки выявили у 52 жителей
РИА Новости 00:28
Кино
Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Piter.tv 17 июля в 08:37
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Evo-rus.com вчера в 10:40
Общество
В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827
В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны.
РИА Новости вчера в 15:41
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Фигуристка Екатерина Александровская, которая ушла из жизни 18 июля, с января лечилась от эпилепсии.
ТАСС Спорт вчера в 09:54
Политика
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости вчера в 18:05
Общество
Эксперт рассказал о сроках появления в России e-sim карт
«E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве», - рассказал агентству заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
Аргументы и Факты вчера в 21:45
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50