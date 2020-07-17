с чего всё началось

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая Впервые с начала мая биржевой курс евро превысил уровень 82 руб./€. Одновременно курс доллара приблизился к уровню 72 руб./$.

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

Политика National Interest испугался запрета на вывоз зерна из России Россия может использовать ограничение экспорта пшеницы как "политическое оружие", это вызывает беспокойство, пишет National Interest.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Политика Белорусская оппозиция ответила на слова о «Конституции не под женщину» Цепкало, объясняя, почему лицом кампании стала Тихановская, а не ее супруг, отметила, что белорусские власти сняли с выборов большинство кандидатов-мужчин, после чего женщины решили объединиться.

Происшествия В Днепропетровске пассажиры избили женщину в маршрутке В сети появилось видео избиения женщины в днепропетровской маршрутке.

Наука Немецкие ученые разработали транзистор, работающий как нейроны мозга Нейротранзистор, основанный на принципах работы нейронов мозга, разработали ученые немецких институтов Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) и TU Dresden, сообщает 14 июля пресс-служба HZDR.

Общество TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети. 4

Экономика Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки. 288

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 355

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим. 8

Общество В Британии число заразившихся коронавирусом выросло на 827 В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны. 67

Политика Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц. 65