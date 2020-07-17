Финансы
КоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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Футбол
За шутку про «Спартак» гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч
Maksim Konstantinov / Global Look Press Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев получил замечание и штраф в размере 200 тысяч рублей за высказывание про московский "Спартак".
РЕН ТВ 10:34
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 16:04
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
Общество
У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами
Российская газета 19:30
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США Bonhomme Richard ликвидировали
Пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе американских военно-морских сил в Сан-Диего удалось ликвидировать.
Военное дело 02:47
Наука
К созданию органических суперкомпьютеров приблизились австралийские ученые
Ученым удалось сделать важный шаг к созданию органических супермощных компьютеров.
Evo-rus.com 04:21
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
Кино
Актер Джон Хэмм сыграет главную роль в ремейке «Флетча»
Актер Джон Хэмм выступит в качестве продюсера и исполнителя главной роли.
Inc-news.ru вчера в 12:08
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС вчера в 06:54
Общество
Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.
RT на русском 19:03
Экономика
Россия удивит Запад восстановлением экономики
Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру 07:56
Политика
Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство
75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском 07:11
Здоровье
Кузбассовцы стали реже болеть коронавирусом
С 11 по 17 июля число новых пациентов увеличилось на 16% — 370 человек. Показатель прироста резко понизился, 10 июля он составлял 26%.
Сибдепо 09:34
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама вечером в четверг, 16 июля.
Известия 19:47
Футбол
Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
Гаджеты
Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов
В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3.
Evo-rus.com 09:47
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда 02:22
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
Здоровье
228 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 17 июля в Алтайском крае у 6 983 человек подтверждено инфицирование COVID-19, в числе заболевших 693 ребенка.
Kursk.com 02:51
Армия и оружие
Ядерный взрыв произвели 75 лет назад впервые в Лос-Аламосе
В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки 16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства.
Курьер. Среда. Бердск 15 июля в 21:13
Общество
Стало известно о финансовом мошенничестве основателя «Белых касок»
О финансовых махинациях главы организации стало известно в ноябре 2019 года после того, как офис Mayday Rescue в Стамбуле посетил голландский эксперт.
iReactor 10:19
Шоу-бизнес
Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb 06:31
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru 17:45