В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

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Политика Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса. 1

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Экономика Россия удивит Запад восстановлением экономики Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. 5

Здоровье Кузбассовцы стали реже болеть коронавирусом С 11 по 17 июля число новых пациентов увеличилось на 16% — 370 человек. Показатель прироста резко понизился, 10 июля он составлял 26%. 2

Армия и оружие ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама вечером в четверг, 16 июля.

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