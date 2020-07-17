Финансы
КоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
REGNUM вчера в 13:32
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Происшествия
Пожар на складе картона в Мытищах локализован
RT на русском вчера в 22:10
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
Политика
На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы
Сам задержанный утверждает, что медали предназначались для харьковских ветеранов войны. В СБУ подтвердили факт изъятия медалей.
Общественная служба новостей вчера в 13:39
Космос
Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны
РИА Новости 16 июля в 11:10
Армия и оружие
Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС
Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс вчера в 04:52
Общество
Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области
Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о попытках вернуть изъятую за долги квартиру
Lenta.ru вчера в 22:20
Общество
Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании примет решение по долгу Киева перед Москвой не раньше осени. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:34
Политика
Депутат назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru вчера в 14:42
Футбол
СМИ: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ
Ранее сообщалось, что топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в элитный дивизион.
RT на русском вчера в 17:29
Общество
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза
"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - сообщает сайт Роспотребнадзора в субботу.
Интерфакс вчера в 21:17
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 21:35
Армия и оружие
Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
ИА Красная Весна 16 июля в 06:11
Общество
Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала
Жители Приморского края в знак солидарности с хабаровчанами вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Интерфакс вчера в 23:06
Здоровье
Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
15 июля глава Минздрава призвал расширить охват населения России вакцинацией против гриппа.
Известия вчера в 22:58
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com 16 июля в 10:19
Культура
Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Газета Культура вчера в 08:04
Космос
Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
Аргументы и Факты 15 июля в 03:13
Футбол
Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей 16 июля в 13:08
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Общество
«Роскосмос» представит программу создания конкурента Starlink
Окончательная программа создания спутниковой системы "Сфера" с учетом всех замечаний будет внесена на утверждение правительства в следующем месяце, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости вчера в 20:12
Общество
Эксперт рассказал об уловках телефонных мошенников
Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, что телефонные мошенники предпочитают, как правило, действовать в тех сферах, где есть определенная неясность в вопросах предоставления государственной или бизнес-услуги.
Online47.ru вчера в 20:09
Общество
СПЧ попросил Минюст уточнить статус «массовых одиночных пикетов»
Совет по правам человека при президенте призвал Минюст разъяснить правовой статус "массовых одиночных пикетов", участников которых задерживают полицейские, ссылаясь на указы, связанные с пандемией.
Интерфакс вчера в 12:52
Спорт
Новый вид добиваний появится в игре Assassin’s Creed Valhalla
Новые добивания, при которых будут видны повреждающиеся внутренние органы и кости противника, появятся в игре Assassin’s Creed Valhalla.
ИнфоСМИ вчера в 11:15