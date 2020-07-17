В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

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Политика Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны» Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов. 11

Армия и оружие Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.

Политика Депутат назвал способ спасти Украину Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. 4

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Общество Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза "По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - сообщает сайт Роспотребнадзора в субботу. 5

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Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7K

Общество «Роскосмос» представит программу создания конкурента Starlink Окончательная программа создания спутниковой системы "Сфера" с учетом всех замечаний будет внесена на утверждение правительства в следующем месяце, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

Общество Эксперт рассказал об уловках телефонных мошенников Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, что телефонные мошенники предпочитают, как правило, действовать в тех сферах, где есть определенная неясность в вопросах предоставления государственной или бизнес-услуги.