Финансы
КоммерсантъБиржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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Здоровье
Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
Сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложится на пандемию COVID-19, а их симптомы практически неотличимы, предупреждает Хошен.
Известия вчера в 22:58
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 16 июля в 11:49
Общество
Чешский знакомый Сафронова отрицает связь со спецслужбами
Ранее СМИ сообщили, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
Накануне.Ru вчера в 08:24
Общество
В Екатеринбурге полиция разогнала вечеринку у здания правительства
В пресс-службе МВД по Екатеринбургу ИА «Уральский меридиан» сообщили, что на место выехал наряд полиции.
Уральский меридиан вчера в 23:40
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с 75-летием
CT news вчера в 11:21
Футбол
Чемпион мира по футболу 2014 года Шюррле завершил карьеру
ТАСС Спорт вчера в 08:42
Политика
CNN сообщил об исчезновении портретов Клинтона и Буша из фойе Белого дома
Портреты бывших президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего были удалены из Гранд-фойе Белого дома в Вашингтоне на этой неделе, сообщает телеканал CNN.
РБК 00:11
Шоу-бизнес
Муж Надежды Румянцевой продает дом актрисы за 42 млн рублей
Вилли Хштоян с дочерью Кариной просят за него 42 млн рублей.
Дни24 00:08
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Здоровье
Диетолог рассказала, почему деликатесы больше не в моде
Что пришло на смену деликатесам, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
РИА Новости вчера в 21:56
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru вчера в 12:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru вчера в 17:45
Общество
Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах
Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
Происшествия
При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину
На юго-востоке Москвы в ночь на 18 июля произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.
РБК вчера в 22:41
Космос
Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет
МИР 24 вчера в 16:43
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Энергетика
В России с 1 августа цена на газ для населения увеличится на 3%
На интернет-портале нормативных правовых актов опубликован приказ ФАС России об утверждении с 1 августа оптовой цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, и предназначенный для последующей реализации населению (Приказ ФАС России от 10 июля 2020 г. № 636/201).
Гарант вчера в 06:27
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
Общество
Герой СССР рассказал о шоке астронавтов НАСА от «космического туалета»
РИА Новости вчера в 08:09