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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъ10:38
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБК12:23
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русском09:02
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ru04:00
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профиль17:01

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК09:45
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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«Сибагро» берет добавку свинины

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году «Сибагро» занимала 5,5% российского рынка свинины, выпустив свыше 240 тыс. тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту в РФ.
Коммерсантъ18:24
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В посольстве разъяснили правила въезда белорусов в Россию

Наличие у пассажира документа, подтверждающего отрицательный результат исследования на COVID-19 методом ПЦР, является обязательным условием для въезда на территорию РФ в условиях ограничений, действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета10:09
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