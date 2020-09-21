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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъ10:38
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русском09:02
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБК12:23
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ru04:00
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профиль17:01

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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«Досье»: Правоохранители не провели полноценного расследования происхождения кокаина в посольстве РФ в Аргентине

Российские правоохранительные органы не провели полноценного расследования происхождения 400 килограмм кокаина, обнаруженных в российском посольстве в Буэнос-Айресе в 2018 году.
Эхо Москвы12:23
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