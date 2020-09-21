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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъ10:38
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русском09:02
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБК12:23
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ru04:00
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профиль17:01

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального
РБК09:45
153

Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза заявили об отказе признать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко легитимным главой государства и выступили за проведение новых выборов в стране.
Наша версия11:59
19

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
20

В Великобритании через 10 лет могут запретить продажу машин на бензине

По информации издания, изначально введение запрета на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, планировалось ввести в соответствии с планами перехода к чистой энергетике с 2040 года.
Страна Советов on-line11:27
8

Фармаколог: Прием отечественного препарата от коронавируса «Арепливир» возможен только под медицинским контролем

Российские аптеки стали продавать отечественный препарат от коронавируса "Арепливир" По словам разработчиков, его разрешено применять в амбулаторных условиях.
Эхо Москвы12:38

В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новости11:50
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Умные часы Asus VivoWatch SP доступны в России сразу с хорошей скидкой

Компания Asus объявляет о выходе на российский рынок умных часов VivoWatch SP, которые оснащены наделенное электрокардиографическим (ЭКГ) и фотоплетизмографическими (ФПГ) датчиками для круглосуточного отслеживания сердечного ритма и артериального давления.
iXBT.com08:35