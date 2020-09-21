Биржевой курс евро превысил 90 рублей
Смотрите также
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
Глава СКР поручил проверить данные о мошенничестве Пашаева с квартирой
Toyota анонсировала усовершенствованный внедорожник Land Cruiser Prado
Польша, Литва и Румыния предложат ЕС ввести безвиз с Белоруссией
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
В центре Петербурга парень и девушка сорвались с крыши доходного дома
Наталья Водянова опубликовала свадебное фото с Антуаном Арно
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Фигуристка Щербакова победила на этапе Кубка России
В Белоруссии за раненую на протестах журналистку оштрафуют ее газету
Помпео заявил о создании коалиции против «Северного потока — 2»
Курс евро снова превысил 90 рублей
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Помпео заявил о создании коалиции против «Северного потока — 2»
Глава СКР поручил проверить данные о мошенничестве Пашаева с квартирой
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Россия увеличит транзит газа через Украину
Число пострадавших в ДТП в центре Москвы возросло до четырех
Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.В источнике
Подробнее о событии