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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъ10:38
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русском09:02
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБК12:23
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ru04:00
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профиль17:01

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
ТАСС11:45
1,5K

Польша, Литва и Румыния предложат ЕС ввести безвиз с Белоруссией

Лидеры Литвы, Польши и Румынии предложили Евросоюзу рассмотреть «пакет мер помощи» Белорусси, в который, в частности, входит предоставление безвизового режима гражданам республики, сообщает RuBaltic.ru.
Евразия Daily11:27
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Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.
Коммерсантъ01:02
20

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
9

Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, и выступили за проведение новых президентских выборов в республике.
Наша версия11:59
27

В интернете могут запретить шифроваться

Поправками в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается запретить использование на территории РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта.
Российская газета13:20
26

Динамо — Ахмат 1:0

Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и грозненским "Ахматом".
Газета.Ru11:07