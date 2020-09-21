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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
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Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профильвчера в 03:29
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

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ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 09:02
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