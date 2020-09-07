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Urbc.Ru
Urbc.Ru

Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года

Сегодня, 7 сентября, биржевые котировки евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысили уровень 90 руб. за евро.В источнике
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Российская газета

До какого уровня вырастут курсы евро и доллара

Российская газета23:00
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 06:06
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 11:57
Интерфакс

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Интерфаксвчера в 08:52
Forbes

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Forbesвчера в 06:31
РБК

Евро по 90 рублей: что будет с ценами на жилье в конце года

РБКвчера в 11:58
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАССвчера в 06:04

Мятежный священник обвинил Наталью Поклонскую в распутстве

Отреченный от служения схиигумен Сергий, по-прежнему удерживающий под контролем Среднеуральский женский монастырь, 7 сентября распространил обращение, в котором обвинил Наталью Поклонскую, у которой он ранее был духовником, в распутстве.
АиФ Уралвчера в 10:14
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Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
RT на русском21:23
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ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 16:07
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Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru23:35

В ФРГ ответили на запрос России о совместном обследовании Навального

Немецкие доктора ответили на запрос российских врачей, которые просили создать совместную комиссию и дать России ознакомиться с результатами анализов находящегося в коме оппозиционера.
RuNews24.ruвчера в 07:45
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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«Супербактерии» выжили, проведя в условиях отрытого космоса три года

Ученые, которые прикрепили штамм бактерий к внешней стороне Международной космической станции, были удивлены, обнаружив, что он выжил в течение трех лет в открытом космосе.
Южный Федеральный5 сентября в 23:46
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