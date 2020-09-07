Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года
Смотрите также
В России намерены запретить продажу судового и печного топлива на АЗС
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Мясников заявил, что Ефремову следовало погибнуть в ДТП
Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Звезда «Уральских пельменей» из-за кризиса работает электриком
Дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
Сборная России по футболу обыграла команду Венгрии
Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ
В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса не является последней
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России
Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии
Оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера Грузии
Сегодня, 7 сентября, биржевые котировки евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысили уровень 90 руб. за евро.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Подробнее о событии