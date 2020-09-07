Сегодня, 7 сентября, биржевые котировки евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысили уровень 90 руб. за евро.

С чего всё началось Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года. Новая газета вчера в 06:40