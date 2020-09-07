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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
 выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Новая газетавчера в 06:40
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Российская газета

До какого уровня вырастут курсы евро и доллара

Российская газета23:00
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 06:06
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 11:57
Интерфакс

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Интерфаксвчера в 08:52
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbesвчера в 09:17
РБК

Евро по 90 рублей: что будет с ценами на жилье в конце года

РБКвчера в 11:58
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАССвчера в 06:04

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газетавчера в 11:44
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В Благовещенске у сотрудников мэрии выявили заражение коронавирусом

Благовещенск, 8 сентября 2020, 05:20 — REGNUM В администрации Благовещенска Амурской области у трёх сотрудников лабораторно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, об этом на своей странице в Instagram написал мэр города Олег Имамеев.
REGNUM22:20