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Urbc.Ru
Urbc.Ru

Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года

Сегодня, 7 сентября, биржевые котировки евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысили уровень 90 руб. за евро.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
 выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Новая газетавчера в 06:40
Подробнее о событии
РБК

Евро по 90 рублей: что будет с ценами на жилье в конце года

РБКвчера в 11:58
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 11:57
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАССвчера в 06:04
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 руб./€

Коммерсантъвчера в 10:12
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbesвчера в 09:17
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 06:06
Российская газета

Давление подскочило

Российская газетавчера в 11:46

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн6 сентября в 05:38
4,3K

Читатели «Таймс» о предложении заставить «Лондонград» заплатить за «преступления» Путина: вообще-то Лондон надеется пережить Брексит благодаря российским деньгам (The Times)

Западные журналисты сосредоточились на авторитаризме Путина, но он же вывел Россию на более благоприятный экономический путь, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, когда ее грабили иностранные компании.
ИноСМИвчера в 10:29
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ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 16:07
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Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

В Германии проведут клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной немецкой BioNTech и американской Pfizer Inc. Если испытания пройдут успешно, компании в октябре планируют подать заявку о допуске вакцины на рынок.
Интерфаксвчера в 14:07
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Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт опроверг информацию о телефонном разговоре между абонентами в Берлине и Варшаве по ситуации вокруг Алексея Навального.
RT на русскомвчера в 06:33
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NBC: Трамп задумался об увольнении Эспера с поста главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп недоволен нынешним главной Пентагона Марком Эспером и рассматривает новую кандидатуру на пост министра обороны, сообщает NBC со ссылкой на три высокопоставленных источника в администрации.
RT на русском19:50

Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи

Приговор по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
РИА Новостивчера в 16:31
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