Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года
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Сегодня, 7 сентября, биржевые котировки евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысили уровень 90 руб. за евро.В источнике
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