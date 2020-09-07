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Urbc.Ru
Urbc.Ru

Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года

Сегодня, 7 сентября, биржевые котировки евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысили уровень 90 руб. за евро.В источнике
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Интерфакс

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Интерфаксвчера в 08:52
РБК

Евро по 90 рублей: что будет с ценами на жилье в конце года

РБКвчера в 11:58
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 11:57
Российская газета

До какого уровня вырастут курсы евро и доллара

Российская газета23:00
Forbes

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Forbesвчера в 06:31
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 06:06
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАССвчера в 06:04

Известия: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.
RT на русском00:04
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Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
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Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ru5 сентября в 22:06
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Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru23:35

Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новостивчера в 17:29
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн6 сентября в 05:38
4,3K

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Часть самозанятых предложили освободить от налога

В Госдуме готовят законопроект, предлагающий обнулить налог на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого человека не превышают прожиточный минимум, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа.
РИА Новости23:03

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ruвчера в 06:59
1,5K

Мятежный священник обвинил Наталью Поклонскую в распутстве

Отреченный от служения схиигумен Сергий, по-прежнему удерживающий под контролем Среднеуральский женский монастырь, 7 сентября распространил обращение, в котором обвинил Наталью Поклонскую, у которой он ранее был духовником, в распутстве.
АиФ Уралвчера в 10:14
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