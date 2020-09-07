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Urbc.Ru
Urbc.Ru

Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года

Сегодня, 7 сентября, биржевые котировки евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысили уровень 90 руб. за евро.В источнике
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RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 11:57
Интерфакс

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Интерфаксвчера в 08:52
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБКвчера в 06:32
BFM.ru

«Эмоции прошли — начинается экономика». Что будет с курсом рубля?

BFM.ruвчера в 09:21
Forbes

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Forbesвчера в 06:31
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 06:06
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАССвчера в 06:04

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
РИА Новости01:33
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Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу встречи президентов Сербии и США Александара Вучича и Дональда Трампа исчерпана и не отразится на российско-сербских отношениях, заявил глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич.
Газета.Ruвчера в 09:31
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Евгений Пригожин перечислил 1 млн рублей на лечение Навального

«Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Евгений Пригожин перечислил на лечение Навального в клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы «ВКонтакте».
Городовой02:18
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфоросвчера в 07:11
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Фоден извинился за инцидент с девушками в отеле сборной Англии

Ранее сообщалось, что Фоден вместе с Мейсоном Гринвудом нарушили карантин после матча англичан с Исландией (1:0). Игроки привели в отель сборной двух девушек, нарушив таким образом протокол, предусмотренный в рамках борьбы с коронавирусом.
Sport24.ruвчера в 16:04

Великобритания хочет согласовать торговую сделку с ЕС до 15 октября

Великобритания установила крайний срок, 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по «Брекситу» с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров.
Коммерсантъвчера в 20:33
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Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
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Миланский «Интер» хочет приобрести Влашича за 25 миллионов евро

Милан, Италия, 7 сентября 2020, 19:59 — REGNUM Руководство миланского «Интера» готово предложить 25 миллионов евро за 22-летнего атакующего полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николу Влашича, соглашение которого с «армейцами» рассчитан до середины 2024-го года.
REGNUMвчера в 12:59