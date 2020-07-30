Финансы

МоссоветМоссоветБиржевой курс евро вырос выше 86 рублей впервые с апреля

Отметку в 86 рублей курс евро не пересекал с начала апреля. Курс доллара на торгах в первые с 18 мая вырос до 73,13 рубля.
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Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС03:24

Курс евро на бирже впервые с начала апреля превысил 86 рублей

Эхо Москвы07:31

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русском04:01

Курс евро поднялся выше 86 руб./€

Коммерсантъ08:26

Курс евро превысил 86 рублей

Известия03:21

Евро поднялся выше 86 рублей

Газета.Ru03:08

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правда03:31
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:34, Ашберн
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
6
Общество

Ученые назвали главную угрозу для человечества

Ученые назвали главной угрозой для существования человечества загрязнение воздуха, которое гораздо опаснее, чем коронавирус, СПИД, туберкулез и другие заболевания.
Anews 13:06
2
Игры

В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

The GEEK вчера в 10:29
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Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил об уходе нападающего Гайча в ЦСКА

Газета.Ru 13:10
Кино

Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах

В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
Восток-Медиа 09:26
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Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины в контактной группе по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать полпредом Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Daily Storm 07:51
82
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом

Артист Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда и выпивает. Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 10:12
60
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг лучших наушников

Evo-rus.com 08:25
9
Шоу-бизнес

Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя

Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News вчера в 03:26
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Армия и оружие

Турция объявила о передаче США технологий российских С-400

Avia.pro вчера в 20:01
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Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
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Политика

Против задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о теракте

Против граждан России, задержанных накануне в Минске, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, сообщает издание TUT.by со ссылкой на госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Равкова.
ИжевскИнфо.РУ 05:06
1,5K
Здоровье

Диетолог рассказала, какая ягода спасает от бесплодия

Диетолог-нутрициолог Елизаветинской больницы Ольга Кондратенко рассказала, какая ягода помогает справиться с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.
Росбалт 09:59
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые штаммы вируса гриппа, от которых ещё не прививались россияне, придут в страну осенью — зимой, сообщается на сайте телеканала Russia Today.
Чита.Ру 00:37
760
Наука

Проблемы с сердцем выявили у 78% переболевших коронавирусом SARS CoV-2

Из 100 человек нарушения сердца выявили у 78, при этом до коронавируса проблемы с сердцем имели лишь 50 из них.
iReactor 04:54
55
Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
373
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости вчера в 05:00
370
Культура

«Игра престолов» названа лучшим сериалом XXI столетия

Проект HBO "Игра престолов" стал лучшим сериалом XXI века, сообщает портал Digital Spy со ссылкой на результаты зрительского голосования.
Газета.Ru 11:12
53
Происшествия

Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

РБК 12:42
3
Общество

Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
753
Происшествия

Суд вновь продлил арест экс-полицейским по делу Голунова до 7 сентября

Басманный суд Москвы повторно продлил до 7 сентября срок ареста бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС 12:36
1
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
348
Происшествия

31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих

В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
725
Общество

В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
91
Автоспорт

Хельмут Марко: Меня беспокоит скорость Racing Point

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко ожидает, что на двух предстоящих этапах, которые пройдут в Сильверстоуне, команда Racing Point будет серьезным соперником.
Autosport.com.ru вчера в 06:39
Происшествия

Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
7
Общество

Белорусские пенсионеры получат пенсии сразу перед выборами — и с надбавкой

Минтруда никак не связывает данное решение с президентскими выборами, которые должны пройти в Белоруссии 9 августа.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
2
Футбол

«Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле

«Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 11:22
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